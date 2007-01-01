Характеристики товара
Описание
Два мягких пуфа для дополнительного комфорта
Высокий обеденный стол с прямоугольной стеклянной столешницей
Такое разнообразие предметов позволит не только наслаждаться тихим семейным отдыхом или обедами, но и проводить веселое время в компании близких друзей. Изысканный бежевый оттенок техноротанга гармонично впишется в любое окружение, подчеркивая стиль и практичность набора мебели. Изысканность и Практичность Уличная мебель ZORRO основана на прочном металлическом каркасе с ручной плетением из искусственного ротанга. Она обладает рядом преимуществ: Устойчивость к осадкам и солнечному свету
Способность выдерживать высокие весовые нагрузки
Стойкость к царапинам и механическим повреждениям
Легкий вес предметов для удобного перемещения
Комплект дополнен мягкими подушками-сиденьями с чехлами из водонепроницаемой ткани, что обеспечивает еще больший комфорт и удовольствие.
Примечание: Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта. Создайте свой уголок релаксации и наслаждения с угловым комплектом садовой мебели ZORRO. Отличное качество, комфорт и стиль воплотятся в ваших летних воспоминаниях и приятных моментах с семьей и друзьями.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1710 мм
- Ширина710 мм
- Высота810 мм
- Материалискусственный ротанг
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет