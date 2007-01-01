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Комплект мебели Zerra из искусственного ротанга, бежевый - фото 1Комплект мебели Zerra из искусственного ротанга, бежевый - фото 2Комплект мебели Zerra из искусственного ротанга, бежевый - фото 3Комплект мебели Zerra из искусственного ротанга, бежевый - фото 4
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Комплект мебели Zerra из искусственного ротанга, бежевый

Артикул: CH-076-814
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Угловой Комплект Садовой Мебели ZORRO - Идеальный Уголок Для Досуга Создайте уютный и стильный уголок отдыха с угловым комплектом садовой мебели ZORRO, выполненным из искусственного ротанга в бежевом цвете. Этот набор станет идеальным решением для тех, кто предпочитает наслаждаться летними днями в тени приусадебного сада или на придомовой террасе. Он включает все необходимое для комфортного отдыха самой большой семьи. Лучший Выбор для Отдыха Набор садовой мебели ZORRO включает в себя:  Большой угловой диван, рассчитанный на 5-6 персон
Два мягких пуфа для дополнительного комфорта
Высокий обеденный стол с прямоугольной стеклянной столешницей
Такое разнообразие предметов позволит не только наслаждаться тихим семейным отдыхом или обедами, но и проводить веселое время в компании близких друзей. Изысканный бежевый оттенок техноротанга гармонично впишется в любое окружение, подчеркивая стиль и практичность набора мебели. Изысканность и Практичность Уличная мебель ZORRO основана на прочном металлическом каркасе с ручной плетением из искусственного ротанга. Она обладает рядом преимуществ:  Устойчивость к осадкам и солнечному свету
Способность выдерживать высокие весовые нагрузки
Стойкость к царапинам и механическим повреждениям
Легкий вес предметов для удобного перемещения
Комплект дополнен мягкими подушками-сиденьями с чехлами из водонепроницаемой ткани, что обеспечивает еще больший комфорт и удовольствие.
Примечание: Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта. Создайте свой уголок релаксации и наслаждения с угловым комплектом садовой мебели ZORRO. Отличное качество, комфорт и стиль воплотятся в ваших летних воспоминаниях и приятных моментах с семьей и друзьями.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1710 мм
  • Ширина710 мм
  • Высота810 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комплект мебели Zerra из искусственного ротанга, бежевый
Комплект мебели Zerra из искусственного ротанга, бежевый
161 490
В корзине

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