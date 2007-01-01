Товар в корзине. Перейти
Обеденный комплект Lina DINING XL, светло-серый - фото 1Обеденный комплект Lina DINING XL, светло-серый - фото 2

Обеденный комплект Lina DINING XL, светло-серый

Артикул: CH-077-297
11 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка
Фотография товара Обеденная группа Стол Лофт-2 + 4 Кроссбэка от компании ChiedoCover.
Следующий Стул алюминиевый 1201
Фотография товара Стул алюминиевый 1201 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 8 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 120 кг

Поставляется в разобранном виде

Подушка в комплекте - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Казахстан

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1725 мм
  • Ширина660 мм
  • Высота760 мм
  • Материалпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1660 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Глубина упаковки960 мм
  • Вес упаковки61 кг
  • Объём упаковки0.18 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела комплекты для улицы

Товар в корзине

Обеденный комплект Lina DINING XL, светло-серый
Обеденный комплект Lina DINING XL, светло-серый
83 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 02.04.2025 Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?
Складной стол: преимущества и недостатки. Какой стол выбрать?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.08.2022 Прозрачные стулья в наличии и под заказ по низким ценам
Прозрачные стулья в наличии и под заказ по низким ценам

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 22.08.2018 27 августа отмечается День российского кино
27 августа отмечается День российского кино

Компания ChiedoCover ведет youtube-канал, на котором уже несколько лет публикуются видеоролики, созданные нашей командой. Герои мини-фильмов – владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса, руководители учебных и бизнес-центров - рассказывают о своих компаниях, о партнерстве с ChiedoCover, благодаря которому многие из этих предприятий вышли на новый уровень развития и, прежде всего, сервиса.

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.