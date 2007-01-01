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Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый

Артикул: CH-077-156
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденная группа «Кон Панна», рассчитана на 4 персоны.

В ее состав входят:

- два плетеных кресла – 800×800×800 мм.

- двухместный диван – 1370×800×800 мм.

- обеденный стол – 1400×800×750 мм.

Габариты упаковки (ДШВ)
1400×800×830; 1440×70×840; 600×700×1100; 800×900×830 - 2 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес55 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки82 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый
Кон Панна обеденная группа плетеная, коричневый
241 490
В корзине

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