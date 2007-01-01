Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Кон Панна», рассчитана на 4 персоны.
В ее состав входят:
- два плетеных кресла – 800×800×800 мм.
- двухместный диван – 1370×800×800 мм.
- обеденный стол – 1400×800×750 мм.
Габариты упаковки (ДШВ)
1400×800×830; 1440×70×840; 600×700×1100; 800×900×830 - 2 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес55 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки82 кг
- Изделия стопируютсяНет