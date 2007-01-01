Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Гранада» − функциональный комплект мебели, который может использоваться в качестве уютного уголка отдыха на открытом воздухе.
Комплект состоит из:
- трехместного дивана - 2000×900×570 мм.
- двух кресел - 1000×900×570 мм.
- журнального столика - 900×600×400 мм.
Каркас мебели выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного в темно-серый (RAL7024) цвет. Дополняют комплект подушки со съёмными чехлами.Журнальный столик со столешницей из высококачественного монолитного комакт- пластика HPL, толщиной 12 мм, цвет - «серый гранит»
Габариты упаковки (ДШВ)
2020×930×610; 1040×930×610 - 2 кор.; 1050×670×420мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес90 кг
- Материал каркасаалюминий
- Цветтемно-серый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки92.50 кг
- Изделия стопируютсяНет