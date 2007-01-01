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Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL - фото 1Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL - фото 2
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Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL

Артикул: CH-077-397
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Гранада» − функциональный комплект мебели, который может использоваться в качестве уютного уголка отдыха на открытом воздухе.

Комплект состоит из:

- трехместного дивана - 2000×900×570 мм.

- двух кресел - 1000×900×570 мм.

- журнального столика - 900×600×400 мм.

Каркас мебели выполнен из алюминиевого профиля, окрашенного в темно-серый (RAL7024) цвет. Дополняют комплект подушки со съёмными чехлами.Журнальный столик со столешницей из высококачественного монолитного комакт- пластика HPL, толщиной 12 мм, цвет - «серый гранит»


Габариты упаковки (ДШВ)
2020×930×610; 1040×930×610 - 2 кор.; 1050×670×420мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес90 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветтемно-серый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки92.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL
Гранада лаунж-зона из алюминия со столиком из HPL
258 590
В корзине

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