Характеристики товара
Описание
Обеденная группа «Дольче» дает возможность обустроить обеденную зону на открытом дачном участке, веранде или беседке.
Она включает в себя:
- стол «Эспрессо», размером – 1180×1180×750 мм.
- четыре стула «Силиция», размер одного стула – 590×640×820 мм.
Из алюминия выполнен устойчивый каркас мебели, который задекорирован искусственным ротангом круглого ручного плетения. Комплект представлен в соломенном цвете.Стулья укомплектованы мягкими подушками. Их защищают съемные чехлы из полиэстера, цвет – серо-коричневый. Материал имеет плотность 230гр/м2 и проходит обработку влагоотталкивающими составами.Обеденный стол дополняет рабочая поверхность, сделанная из прочного стекла.
Габариты упаковки (ДШВ)
1200×60×1200; 670×700×670; 630×700×825 - 4 кор.мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес48 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки53 кг
- Изделия стопируютсяНет