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Сицилия обеденная группа плетеная, коричневый - фото 1Сицилия обеденная группа плетеная, коричневый - фото 2
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Сицилия обеденная группа плетеная, коричневый

Артикул: CH-076-826
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Комплект «Сицилия» - это обеденная группа из искусственного ротанга, которая рассчитана на 4 персоны.

В комплект входит:

- обеденный стол (900×900×750 мм).

- 4 обеденных стула (590×640×820 мм).

Мебель имеет надежный каркас из легкого алюминия. Изделия дополнительно оплетены ручным методом круглым искусственным ротангом натурального коричневого цвета.Стол оборудован столешницей из закаленного стекла, которой не страшна горячая посуда.Кресла оснащены подушками со съёмными чехлами серо-коричневого цвета.


Габариты упаковки (ДШВ)
940×70×940; 600×700×600; 630×700×825 - 4 кор.мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес44 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Материал подстольяалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки48 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Сицилия обеденная группа плетеная, коричневый
Сицилия обеденная группа плетеная, коричневый
180 790
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