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Настоящее фото товара Комплект GRAND VICKY серый, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект GRAND VICKY серый
15 оценок
82 990
Товар в корзине. Перейти
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Комплект GRAND VICKY серый

Артикул: CH-051-131
15 оценок
Основные характеристики
  • Материалискусственный ротанг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Угловой комплект уличной мебели GRAND VICKY из техноротанга выполнен в современном сдержанном дизайне с использованием натуральных серых оттенков. Благодаря компактным габаритам набор можно установить не только на территории приусадебного участка, но и на небольшой придомовой террасе.

GRAND VICKY – мебель для полноценного отдыха

Комплектация и габариты:

Диван трехместный - 199х80х65,5 см
Кресло - 80х80х65,5 см
Журнальный столик - 88х70х33 см
Пуф - 88х70х32 см
Подушки под спину (4 шт) - 60х40х22 см
Подушки для сиденья (4 шт) - 77х10х61 см
Подушкадля сиденья (пуф) - 89х8х71 см

Мебель укомплектована мягкими подушками со съемными чехлами из водоотталкивающей ткани.

Благодаря такой компоновке набор GRAND VICKY отлично подходит с целью организации уголка для полноценного отдыха семьей или скромной компанией близких друзей.

Садовая мебель GRAND VICKY – надежность и практичность

Представленные в комплекте мебели предметы изготовлены на основе прочного стального каркаса, что гарантирует устойчивость комплекта к высоким весовым и прочим механическим нагрузкам. Эта мебель не деформируется даже при активной эксплуатации.

Декоративная отделка предметов выполнена посредством ручного плетения искусственного ротанга. Данный синтетический материал отличается экологичностью, а также высоким уровнем устойчивости к атмосферным факторам. Эта мебель не выгорает на солнце, не боится контактов с водой и перепадов температурного режима.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1820 мм
  • Высота упаковки660 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки76.50 кг
  • Объём упаковки0.89 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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