Характеристики товара
Описание
Угловой комплект уличной мебели GRAND VICKY из техноротанга выполнен в современном сдержанном дизайне с использованием натуральных серых оттенков. Благодаря компактным габаритам набор можно установить не только на территории приусадебного участка, но и на небольшой придомовой террасе.
GRAND VICKY – мебель для полноценного отдыха
В состав набора входят:
диван на три персоны;
удобное кресло;
большой пуф, который можно использовать в качестве приставной секции к дивану;
журнальный столик со столешницей из закаленного стекла.
Мебель укомплектована мягкими подушками со съемными чехлами из водоотталкивающей ткани.
Благодаря такой компоновке набор GRAND VICKY отлично подходит с целью организации уголка для полноценного отдыха семьей или скромной компанией близких друзей.
Садовая мебель GRAND VICKY – надежность и практичность
Представленные в комплекте мебели предметы изготовлены на основе прочного стального каркаса, что гарантирует устойчивость комплекта к высоким весовым и прочим механическим нагрузкам. Эта мебель не деформируется даже при активной эксплуатации.
Мебель не выгорает на солнце, не боится контактов с водой и перепадов температурного режима.
|Ширина
|Глубина
|Высота
|Трехместный диван
|1990
|800
|655
|Кресло
|800
|800
|655
|Пуф
|880
|700
|320
|Стол
|880
|700
|330
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай