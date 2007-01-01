Характеристики товара
Описание
Надежный комплект складной мебели для дома и улицы. Компактно складывается, легко хранить и перевозить. Идеально для дачи, террасы, балкона. Такой комплект выручит вас в случае нехватки мест для гостей!
В основе стола и стульев – прочный стальной каркас, выполненный из стальной полосы поперечным сечением 5х20 мм и гарантирующий устойчивость и долгий срок службы даже при активном использовании.
Сиденья, спинки и столешница выполнены из массива акации – твердой, износостойкой древесины с уникальной текстурой. Акация не боится перепадов температур и влаги, сохраняет свой вид годами.
Создайте комфортное пространство для отдыха прямо сейчас!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалсталь, массив акации
- Материал столешницыакация, массив
- Материал каркасасталь
- Модификации столаСкладной
- Цветкоричневый
Параметры упаковки
- Вес упаковки16.63 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Изделия стопируютсяНет