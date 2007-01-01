Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула
15 оценок
8 790
Товар в корзине. Перейти
Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 1Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 2Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 3Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 4Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 5Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 6Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 7Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 8Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 9Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 10Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 11Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула - фото 12
NEW

Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула

Артикул: CH-083-640
15 оценок
Основные характеристики
  • Материалсталь, массив акации
  • Материал столешницыакация, массив
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Лидер 9, d700, белый
Фотография товара Стол Лидер 9, d700, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Лидер 9, венге
Фотография товара Стол Лидер 9, венге от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Надежный комплект складной мебели для дома и улицы. Компактно складывается, легко хранить и перевозить. Идеально для дачи, террасы, балкона. Такой комплект выручит вас в случае нехватки мест для гостей!

В основе стола и стульев – прочный стальной каркас, выполненный из стальной полосы поперечным сечением 5х20 мм и гарантирующий устойчивость и долгий срок службы даже при активном использовании.
Сиденья, спинки и столешница выполнены из массива акации – твердой, износостойкой древесины с уникальной текстурой. Акация не боится перепадов температур и влаги, сохраняет свой вид годами.
Создайте комфортное пространство для отдыха прямо сейчас!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалсталь, массив акации
  • Материал столешницыакация, массив
  • Материал каркасасталь
  • Модификации столаСкладной
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки16.63 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Онлайн показ
Фотография товара Стол складной Уитни от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол складной Уитни, произведённого компанией ChiedoCover
6 99029
9 790 ₽Оптовая цена

Стол складной Уитни

124
В наличии 65 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 49016
9 990 ₽Оптовая цена

Стол-книжка Бани, пластиковый, разборный

119
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена

Стол Лидер 1, 1200х800 мм, белый, каркас шампань

13
Фотография товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, орех, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2000*900, белый, орех, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2000*900, белый, орех, кромка ПВХ

11
Хит
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800*900, бук, белый, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800*900, бук, белый, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 090

Стол Лидер 2, 1800*900, бук, белый, кромка ПВХ

14
Фотография товара Стол Лидер 1, 1500*800, орех, серебро, кромка ПВХ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1500*800, орех, серебро, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490

Стол Лидер 1, 1500*800, орех, серебро, кромка ПВХ

11
Фотография товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290

Стол Лидер 1, 1200х800, уличный из реек, темный орех, шампань

11
Настоящее фото товара Стол мобильный складной венге, антрацит, 22 мм, 80*70, произведённого компанией ChiedoCover
15 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной венге, антрацит, 22 мм, 80*70

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, венге, антрацит, 22 мм, 160*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 690
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, венге, антрацит, 22 мм, 160*70

8
Фотография товара Стол Кейт складной 150, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Кейт складной 150, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 390

Стол Кейт складной 150, белый

26
В наличии 35 шт.В пути 100 шт.

Другие товары из раздела складные столы

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900х600, орех, серебро

496
Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 120, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стол складной Тейкли 120, зелёный

151
В наличии 38 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, D80см, орех, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39023
3 090 ₽

Стол Лидер 9, D80см, орех, черный

453
В наличии 136 шт.
Фотография товара Стол Лидер 10, 1500x500 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 10, 1500x500, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390

Стол Лидер 10, 1500x500

465
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, венге

5
Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 9, d700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, d700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29026
3 090 ₽

Стол Лидер 9, d700, белый, черный

13
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, белый, золотой

14
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, шампань, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, шампань, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, шампань, серый

6
Настоящее фото товара Стол мобильный складной белый, 25 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стол мобильный складной белый, 25 мм, 120*70

13
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Стол мобильный складной радиусный, сосна винтер, антрацит, 25 мм, 140*70, произведённого компанией ChiedoCover
18 890
Оптовая цена

Стол мобильный складной радиусный, сосна винтер, антрацит, 25 мм, 140*70

12

Товар в корзине

Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула
Комплект складной мебели Jail, стол + 2 стула
8 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности