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Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый - фото 1Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый - фото 2Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый - фото 3Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый - фото 4Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый - фото 5Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый - фото 6Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый - фото 7Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый - фото 8
Хит

Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый

Артикул: CH-077-161
13 оценокХит продаж
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Каркас стола выполнен из стальной трубы особой прочности, что обеспечивает надежность и долговечность конструкции. Столешница изготовлена из 100% первичного полиэтилена высокой плотности (HDPE) — одного из самых безопасных и прочных видов пластика.

Этот материал выдерживает высокие нагрузки, не трескается при ударных воздействиях и сохраняет эластичность в широком диапазоне температур от –70 до +100 °С.
Кроме того, HDPE устойчив к щелочам, кислотам, неорганическим агрессивным жидкостям, а также растительным и минеральным маслам.

Стол идеально подходят для организации мероприятий, кейтеринга, отдыха на даче или пикнике, а также для бизнеса и выездных работ. Правильно подобранный стол способствует комфортному размещению гостей и эффективной работе.

Основные сферы применения:

1. Кейтеринг — организация выездных банкетов, фуршетов и праздников. Надежный и удобный стол для корпоративных мероприятий.
2. Кемпинг — отличный выбор для отдыха на природе.
3. Бизнес — торговля товарами и презентации.
4. Дом и дача — встречи с гостями и семейные торжества.
5. Выездные работы — поддержка строительных и монтажных компаний.

Элегантность, практичность и комфорт — залог вашего успеха!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1810 мм
  • Ширина745 мм
  • Высота745 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый, серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки775 мм
  • Высота упаковки95 мм
  • Глубина упаковки930 мм
  • Вес упаковки14.50 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый
Стол складной Тейкли 180Л, бело-серый
6 190
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