Характеристики товара
Описание
Длина: 1800 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 760 мм
Столешница: ЛДСП 26мм
Цвет столешницы: темный бук
Каркас: сталь
Цвет каркаса: черный
Основные характеристики
- Высота760 мм
- Ширина900 мм
- Длина1800 мм
Длина: 1800 мм
Ширина: 900 мм
Высота: 760 мм
Столешница: ЛДСП 26мм
Цвет столешницы: темный бук
Каркас: сталь
Цвет каркаса: черный
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