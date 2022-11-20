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Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный - фото 1Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный - фото 2Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный - фото 3Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный - фото 4Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный - фото 5Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный - фото 6

Стол Лидер 2, 1800х900, 26мм, темный бук, черный

15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Длина: 1800 мм

Ширина: 900 мм

Высота: 760 мм

Столешница: ЛДСП 26мм

Цвет столешницы: темный бук

Каркас: сталь

Цвет каркаса: черный

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Основные характеристики

  • Высота760 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1800 мм
Сделаем стол на заказ

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Индивидуальный заказ

Выполненные заказы

Лидер 2, каркас чёрный, столешница орех
Лидер 2, каркас чёрный, столешница орехЛидер 2, каркас чёрный, столешница орехЛидер 2, каркас чёрный, столешница орехЛидер 2, каркас чёрный, столешница орехЛидер 2, каркас чёрный, столешница орех
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