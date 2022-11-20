Характеристики товара
Описание
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см
Высота: 160 см
Материал: массив дерева, металл
Толщина столешницы: 2 см
Каркас из профиля: 40x40 и 20x20
Ширина: 150 см
Глубина: 40 см
Высота: 160 см
Материал: массив дерева, металл
Толщина столешницы: 2 см
Каркас из профиля: 40x40 и 20x20
Чехол 42, габардин белый
Чехол 11, журавинка
Кресло Chester (Честер)
Диван-кушетка Рекамье
Стеллаж 71
Люстра Palace 6 table
Кресло пластиковое Carmen
Подстолье стальное 1051, белое
Подстолье стальное 1052, черное
Эко Панель из однородного мха
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден