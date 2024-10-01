Товар в корзине. Перейти
Креманка «Нью Белл» стекло - фото 1

Креманка «Нью Белл» стекло

Артикул: CH-061-892
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Креманка «Айс Виль» прозрачная, стекло 270 мл
Фотография товара Креманка «Айс Виль» прозрачная, стекло 270 мл от компании ChiedoCover.
Следующий Креманка «Джаззд Фроузен» стекло
Фотография товара Креманка «Джаззд Фроузен» стекло от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Бейзик» стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Бейзик» стекло, прозрачный

5
В наличии 155 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор

15
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 5503
1 590 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Нинфа»

7
В наличии 80 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Атлантис Бейсик», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Атлантис Бейсик», сталь нержавеющая, 25 мм, металлическая

8
В наличии 720 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от2 0407
2 190 ₽Оптовая цена

Доска для подачи, дуб

6
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Инальто Уно», 340мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Инальто Уно», 340мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от5707
610 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Инальто Уно», 340мл, стекло, прозрачный

5
В наличии 134 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Универсал», произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Универсал»

11
В наличии 157 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Триумф», 330мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки «Проотель», поликарбонат, прозрачный

12
В наличии 288 шт.

Другие товары из раздела креманки

Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Таймлесс» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Креманка «Таймлесс» стекло

5
В наличии 56 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка стекло «Айс виль» , произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Креманка стекло «Айс виль»

12
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Джаззд» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Креманка «Джаззд» стекло

9
В наличии 314 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная

11
В наличии 126 шт.
Настоящее фото товара Креманка «Даймонд» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от440
Оптовая цена

Креманка «Даймонд» стекло, прозрачная

14
В наличии 409 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка полистирол пищевой, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7605
2 890 ₽Оптовая цена

Креманка полистирол пищевой, прозрачная

7
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка поликарбонат , произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Креманка поликарбонат

9
В наличии 240 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Креманка «Фонтанвеар» стекло, прозрачная

5
В наличии 149 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка квадратная полистирол пищевой, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от2 5306
2 690 ₽Оптовая цена

Креманка квадратная полистирол пищевой, прозрачная

6
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Креманка прозрачная «Фонтанвеар» стекло

10
В наличии 85 шт.

Товар в корзине

Креманка «Нью Белл» стекло
Креманка «Нью Белл» стекло
от 70
110 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л, произведённого компанией ChiedoCover
от39021
490 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Ситейшн», 0,355л

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для яйца «Бейзик» стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Подставка для яйца «Бейзик» стекло, прозрачный

5
В наличии 155 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор , произведённого компанией ChiedoCover
от2 2606
2 390 ₽Оптовая цена

Сахарница с крышкой «Браун Дэппл» фарфор

15
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Нинфа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 5503
1 590 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Нинфа»

7
В наличии 80 шт.