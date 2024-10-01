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Олд фэшн «Сиде», 225мл, стекло, прозрачный - фото 1

Олд фэшн «Сиде», 225мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-123
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд Фэшн «Сиде» – стакан в строгом стиле с толстым дном. Это посуда из качественного стекла. Материал прозрачный, стенки тонкие. Высота фужера 87 мм, при этом он достаточно широкий – его диаметр равен 72 мм. Объем составляет 225 мл.

Барный бокал олд фешн имеет ровные стенки, без орнаментов и декоров. При этом отличительной чертой становится его очень толстое дно. В такой посуде лед тает медленно. За прозрачными стеклянными стенками хорошо виден цвет напитка, а идеально ровное стекло дарит очаровательный блеск.
Применение

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота87 мм
  • Диаметр72 мм
  • Объем0,22 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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