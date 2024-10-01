Характеристики товара
Описание
Олд Фэшн «Сиде» – стакан в строгом стиле с толстым дном. Это посуда из качественного стекла. Материал прозрачный, стенки тонкие. Высота фужера 87 мм, при этом он достаточно широкий – его диаметр равен 72 мм. Объем составляет 225 мл.
Барный бокал олд фешн имеет ровные стенки, без орнаментов и декоров. При этом отличительной чертой становится его очень толстое дно. В такой посуде лед тает медленно. За прозрачными стеклянными стенками хорошо виден цвет напитка, а идеально ровное стекло дарит очаровательный блеск.
Применение
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота87 мм
- Диаметр72 мм
- Объем0,22 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт