Товар в корзине. Перейти
Креманка «Фортуна» стекло - фото 1

Креманка «Фортуна» стекло

Артикул: CH-061-977
11 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Креманка «Маэва Дотс» стекло, прозрачная
Фотография товара Креманка «Маэва Дотс» стекло, прозрачная от компании ChiedoCover.
Следующий Креманка «Проотель» сталь
Фотография товара Креманка «Проотель» сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр120 мм
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный

10
В наличии 1499 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эклипс», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эклипс», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эклипс», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽

Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Фолкнер», произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Фолкнер»

14
В наличии 2500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ведро для шампанского сталь нержавеющая 5,1 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6507
3 890 ₽Оптовая цена

Ведро для шампанского сталь нержавеющая 5,1 л, металлический

15
В наличии 48 шт.
Распродажа
Фотография товара Бокал-флюте «Селект» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бокал-флюте «Селект», произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Селект»

14
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от4 7707
5 090 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, темное дерево

8
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетка сервировочная полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 6406
2 790 ₽Оптовая цена

Салфетка сервировочная полипропилен

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи - 4шт, сланец, произведённого компанией ChiedoCover
от43016
510 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи - 4шт, сланец

9
В наличии 103 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от62013
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Интуишн колорс», 330мл, хрустальное стекло, розовый

8
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела креманки

Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Айс Виль» прозрачная, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от10010
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Айс Виль» прозрачная, стекло

8
В наличии 233 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Свирл» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Свирл» стекло

8
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Проотель» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от7607
810 ₽

Креманка «Проотель» сталь нержавеющая

7
В наличии 574 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Виктория» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Виктория» стекло

13
В наличии 467 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Айс Виль» , произведённого компанией ChiedoCover
от11048
210 ₽Оптовая цена

Креманка «Айс Виль»

14
В наличии 720 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Мозаик» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Мозаик» стекло

7
В наличии 528 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Нью Белл» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от7037
110 ₽Оптовая цена

Креманка «Нью Белл» стекло

7
В наличии 2016 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Креманка «Маэва Винтаж» стекло, прозрачная

11
В наличии 126 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Акапулько» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Креманка «Акапулько» стекло

15
В наличии 234 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук, произведённого компанией ChiedoCover
от3 1607
3 390 ₽Оптовая цена

Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук

5
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Креманка «Фортуна» стекло
Креманка «Фортуна» стекло
от 680
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от6046
110 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 130 мл, прозрачный

10
В наличии 1499 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Эклипс», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Эклипс», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Хайбол «Эклипс», 360мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 150 шт.
Распродажа
Фотография товара Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽

Жульенница, «Пунто Бьянка», фарфор, 130 мл, 90 мм, белый, черный

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Фолкнер», произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Фолкнер»

14
В наличии 2500 шт.