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Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Миксолоджи», 380мл, хрустальное стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-458
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота96 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,38 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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