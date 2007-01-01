Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Cassis, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Cassis, белый
9 оценок
74 790
Кресло Cassis, белый - фото 1Кресло Cassis, белый - фото 2Кресло Cassis, белый - фото 3Кресло Cassis, белый - фото 4Кресло Cassis, белый - фото 5Кресло Cassis, белый - фото 6Кресло Cassis, белый - фото 7Кресло Cassis, белый - фото 8
Кресло Cassis, белый

Артикул: CH-083-279
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1010 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Характеристики товара

Описание

Характер кресла Cassis выражен в эстетичном контрасте мягкого внешнего вида с лаконичными опорами из натурального бука. Высокие подлокотники образуют одно целое со спинкой. Такая архитектура поддерживает ощущение закрытости, безопасности. И отвечает за максимально комфортную посадку. Нежность, которая поддерживает вас буквально со всех сторон.Кресло гармонично смотрится как в просторных локациях: лаундж-зонах загородных домов, отелей, спа, ресторанов, офисов, так и в компактных гостиных, студиях, спальнях, кабинетах. Станет актуальной парой дивану, журнальному или бьюти-столику. С Cassis вы оформите стильный кофейный уголок, где можно отдохнуть, наслаждаясь напитком, читая книгу или занимаясь творчеством. Кресло по периметру декорировано строчкой, что придает ему пышности, фактурности. Обивка букле отвечает за приятные тактильные ощущения. Кресло Cassis — очаровательный островок уединения, в объятиях которого хочется расслабиться и оставаться в них как можно дольше!Лицевой чехол изделия – простеганный, несъемный.Опоры выполнены из массива бука, представлены в трех цветах: светлый, черный, орех.Подпятники – пластиковые с фетровыми накладками.Подушка входит в комплект.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

