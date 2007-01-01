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Настоящее фото товара Кресло Бесс рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Бесс рогожка бежевый
26 оценок
16 69036
25 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Бесс рогожка бежевый

Артикул: CH-052-651
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина625 мм
  • Глубина675 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло с подлокотниками Бесс рогожка бежевый ножки металл черные

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина625 мм
  • Глубина675 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья510 мм
  • Высота до сиденья425 мм
  • Вес8.9 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Вес упаковки22 кг
  • Объём упаковки0.40 м3
  • Габариты упаковки для логистики660
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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