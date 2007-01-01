Характеристики товара
Описание
Кресло с подлокотниками Бесс рогожка бежевый ножки металл черные
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина625 мм
- Глубина675 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья510 мм
- Высота до сиденья425 мм
- Вес8.9 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.40 м3
- Габариты упаковки для логистики660
- Изделия стопируютсяНет