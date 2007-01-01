Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул барный Glory Экокожа Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Glory Экокожа Коричневый
11 оценок
19 580
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Glory Экокожа Коричневый - фото 1Стул барный Glory Экокожа Коричневый - фото 2Стул барный Glory Экокожа Коричневый - фото 3Стул барный Glory Экокожа Коричневый - фото 4Стул барный Glory Экокожа Коричневый - фото 5

Стул барный Glory Экокожа Коричневый

Артикул: CH-052-434
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота730/1000 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Glory Экокожа Серый
Фотография товара Стул барный Glory Экокожа Серый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Glory Экокожа Бежевый
Фотография товара Стул барный Glory Экокожа Бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота730/1000 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Высота до сиденья560 мм
  • Вес9 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки520 мм
  • Высота упаковки520 мм
  • Глубина упаковки740 мм
  • Вес упаковки10.50 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барный стул Минт, синий, без отстрочки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Минт, синий, без отстрочки, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990

Барный стул Минт, синий, без отстрочки

50
  • синий
  • коричневый
  • бежевый
Фотография товара Стул Герман, зеленый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Герман, зеленый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стул Герман, зеленый велюр/ черный каркас

94
  • серый
  • зеленый
  • бежевый, черный
  • синий
В наличии 20 шт.
Фотография товара Кресло College HLC-2588F/Grey от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College HLC-2588F/Grey, произведённого компанией ChiedoCover
43 490
Оптовая цена

Кресло College HLC-2588F/Grey

82
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Ника вращающийся велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ника вращающийся велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 09051
18 490 ₽Оптовая цена

Стул Ника вращающийся велюр серый

26
  • серый
  • розовый
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99023
7 690 ₽

Стул Аква, ножки черные, велюр бежевый

99
Фотография товара Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
от21 190
Оптовая цена

Кресло Cosiness, белая ткань букле, черное основание

15
  • белый
  • желтый, золотой
  • коричневый, золотой
Настоящее фото товара Стул Родео Кросс конус, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 090
Оптовая цена

Стул Родео Кросс конус, светло-серый

15
  • желтый
  • темно-серый
  • бежевый
  • серый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Стул Трюфель, велюр, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Трюфель, велюр, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
11 990

Стул Трюфель, велюр, бежевый

26
  • бежевый
  • серый
  • темно-серый
  • зеленый
В наличии 64 шт.
Фотография товара Обеденный стул Параде, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Параде, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Обеденный стул Параде, голубой

9
Фотография товара Стул Ронда, велюр Тедди 024, ножки бук, белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ронда, велюр Тедди 024, ножки бук, белые, произведённого компанией ChiedoCover
от9 490

Стул Ронда, велюр Тедди 024, ножки бук, белые

6

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Victory MG-016, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Victory MG-016, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Кресло Victory MG-016, черный

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло District Lounge, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло District Lounge, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Кресло District Lounge, букле, белый

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Альтар, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Альтар, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло Альтар, пластик, черный

14
В наличии 293 шт.
Настоящее фото товара Кресло Опалистен, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Опалистен, раскладное, серый

6
Настоящее фото товара Кресло Марко , голубой, произведённого компанией ChiedoCover
39 590
Оптовая цена

Кресло Марко , голубой

11
  • коричневый
  • Кресло Марко , голубой
  • синий
  • серый
Фотография товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Амон, ПЛ PU, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Кресло офисное Амон, ПЛ PU

11
Настоящее фото товара Кресло Фур, зеленый, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
19 490

Кресло Фур, зеленый, темно-коричневый

6
  • зеленый, темно-коричневый
  • бежевый, темно-коричневый
Фотография товара Кресло Stels T Ткань Черный/Красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Stels T Ткань Черный/Красный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 100
Оптовая цена

Кресло Stels T Ткань Черный/Красный

6
В наличии 8 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 79057
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велютто 04, каркас орех

5
Фотография товара Кресло Клеон, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Клеон, велюр сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло Клеон, велюр сиреневый

14

Другие товары из раздела мягкие стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Топас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Топас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 5906
5 890 ₽

Стул Топас

68
Фотография товара Стул Darno, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Darno, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 490
Оптовая цена

Стул Darno, серый

89
В пути 906 шт.
Фотография товара Стул Гем серый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гем серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090
Оптовая цена

Стул Гем серый, черный

10
Фотография товара Стул обеденный Белла, кофейный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Белла, кофейный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
24 690

Стул обеденный Белла, кофейный, черный

8
В наличии 62 шт.
Фотография товара Стул Брилиант от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Брилиант, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стул Брилиант

13
  • зеленый
  • темно-серый
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стул Старс Х.О, велюр графит, произведённого компанией ChiedoCover
13 990

Стул Старс Х.О, велюр графит

7
  • черный
  • фисташковый
  • темно-серый
  • бежевый
Фотография товара Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге, произведённого компанией ChiedoCover
11 390

Стул Монти, шенилл Медисон 02, венге

14
  • белый
  • серый
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Стул деревянный с подлокотниками Модус, дуб коньяк от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный с подлокотниками Модус, дуб коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
25 990

Стул деревянный с подлокотниками Модус, дуб коньяк

10
  • натуральный
  • коричневый, натуральный
  • салатовый
В наличии 44 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
8 990

Стул вращающийся Робб, велюр серый, опора черный муар

7
  • бежевый
  • серый
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Шелли черный/ткань темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Шелли черный/ткань темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 890

Стул Шелли черный/ткань темно-серый

15
  • серый, черный
  • черный, темно-серый

Товар в корзине

Стул барный Glory Экокожа Коричневый
Стул барный Glory Экокожа Коричневый
19 580
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Victory MG-016, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Victory MG-016, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Кресло Victory MG-016, черный

7
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло District Lounge, букле, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло District Lounge, букле, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 890
Оптовая цена

Кресло District Lounge, букле, белый

26
В наличии 12 шт.
Фотография товара Кресло Альтар, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Альтар, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
12 090

Кресло Альтар, пластик, черный

14
В наличии 293 шт.
Настоящее фото товара Кресло Опалистен, раскладное, серый, произведённого компанией ChiedoCover
134 190

Кресло Опалистен, раскладное, серый

6

Акции для вас

Новость от 16.06.2025 Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!
Деревянные мягкие стулья со скидкой из наличия!

Перейдите, чтобы узнать подробности