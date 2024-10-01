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Дизайнерский стул Elegans, изумрудный, золото

Артикул: CH-066-778
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Опоры стульев - нержавеющая сталь с напылением нитрида титана - под "золото"
Материал стульев - велюр Ginger.
GINGER — притягательный как бархат, практичный как флок.
Плотно прилегающие друг к другу вертикально расположенные ворсинки создают абсолютную иллюзию флоковой поверхности. Реальная износостойкость - 100 000 циклов по тесту Мартиндейла, достигающаяся высокой плотностью более толстых, густых ворсинок лицевого слоя.
Для достижения идеально ровной поверхности ткань проходит двухэтапную финишную стрижку ворса.
Коллекция Ginger дублируется новым, высокотехнологичным полотном Tiger skin, совмещающим в себе свойства армирующего слоя, предотвращающего деформацию и мягкой замшевой фактуры (результат горячего мокрого крашения) для придания ткани объема.
Упаковка - качественная,коробка из 5-слойного картона.

Каждый стул упакован индивидуально

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина640 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота780 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес10 кг
  • Цветизумрудный
  • Страна изготовленияРоссия

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