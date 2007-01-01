Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Cassis, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Cassis, коричневый
10 оценок
74 790
Кресло Cassis, коричневый - фото 1Кресло Cassis, коричневый - фото 2Кресло Cassis, коричневый - фото 3Кресло Cassis, коричневый - фото 4Кресло Cassis, коричневый - фото 5Кресло Cassis, коричневый - фото 6
Кресло Cassis, коричневый

Артикул: CH-083-282
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1010 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья540 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Характер кресла Cassis выражен в эстетичном контрасте мягкого внешнего вида с лаконичными опорами из натурального бука. Высокие подлокотники образуют одно целое со спинкой. Такая архитектура поддерживает ощущение закрытости, безопасности. И отвечает за максимально комфортную посадку. Нежность, которая поддерживает вас буквально со всех сторон.Кресло гармонично смотрится как в просторных локациях: лаундж-зонах загородных домов, отелей, спа, ресторанов, офисов, так и в компактных гостиных, студиях, спальнях, кабинетах. Станет актуальной парой дивану, журнальному или бьюти-столику. С Cassis вы оформите стильный кофейный уголок, где можно отдохнуть, наслаждаясь напитком, читая книгу или занимаясь творчеством. Кресло по периметру декорировано строчкой, что придает ему пышности, фактурности. Обивка букле отвечает за приятные тактильные ощущения. Кресло Cassis — очаровательный островок уединения, в объятиях которого хочется расслабиться и оставаться в них как можно дольше!Лицевой чехол изделия – простеганный, несъемный.Опоры выполнены из массива бука, представлены в трех цветах: светлый, черный, орех.Подпятники – пластиковые с фетровыми накладками.Подушка входит в комплект.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1010 мм
  • Глубина920 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья540 мм
  • Глубина сиденья640 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Материал сиденьябукле
  • Материал каркасамассив дерева
  • Цветкоричневый
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
