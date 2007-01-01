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Кресло College CLG-630 LXH-B Black

Артикул: CH-074-121
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло College CLG-630 LXH-B Black - наполнено дизайном, который оказался вне времени. Лаконичность и комфорт - вот основные черты этого кресла. Оно является неизменным атрибутом интерьера серьезных компаний и снискало популярность у офисов престижных фирм. Обивка из кожи PU и мягкие секции валики создадут особый комфорт для сидящего. Регулировки: механизм наклона кресла с фиксацией в любом положении, регулировка высоты. Мягкие ролики для паркета и ламината.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина630 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота940/1020 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья510/590 мм
  • Цветчерный
  • Обивкакожа PU

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки790 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.18 м3

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Кресло College CLG-630 LXH-B Black
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