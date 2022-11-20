|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло с подлокотниками
|880х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло без подлокотников
|550х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло с подлокотником лев/прав
|700х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло-кровать с подлокотниками
|1240х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1400х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1250х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местная диванная секция без подлокотников
|1100х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками
|1900х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
|1750х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местная диванная секция без подлокотников
|1600х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловая секция большая
|1050х1050х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|Угловая секция малая
|880х880х880
|Стоимость уточнить у менеджера
|Пуф
|460х460х420
|Стоимость уточнить у менеджера