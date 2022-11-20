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Диван Премьер 2х местный

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Классическая модель с итальянским дизайном, практичность, удобство и комфорт которой проверены временем. Она пользуется повышенным спросом у наших заказчиков. Мы рекомендуем использовать её, как для различных зон отдыха и ожидания, так и для размещения в домашнем интерьере.Диваны и кресла дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Ширина1400 мм
  • Глубина880 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками
 880х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло без подлокотников 550х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло с подлокотником лев/прав 700х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло-кровать с подлокотниками 1240х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1400х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1250х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местная диванная секция без подлокотников
 1100х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 1900х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция с подлокотником лев/прав
 1750х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местная диванная секция без подлокотников
 1600х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция большая 1050х1050х880 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция малая 880х880х880 Стоимость уточнить у менеджера
Пуф 460х460х420 Стоимость уточнить у менеджера

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