Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина680 мм
- Высота1160/1240 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья400/500 мм
- Материалпластик, ткань
- Цветсерый, черный
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