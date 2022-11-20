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Эргономичное кресло Dublin Сетка Черный

Артикул: CH-052-341
14 оценок
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Кресло Bamboo Сетка Черный

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1160/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья400/500 мм
  • Материалпластик, ткань
  • Цветсерый, черный

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