Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина680 мм
- Высота1160/1240 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья540 мм
- Высота до сиденья400 мм
- Вес17.1 кг
- Материалпластик, ткань
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки650 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Вес упаковки20.30 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет