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Настоящее фото товара Эргономичное кресло Dublin Сетка Черный, произведённого компанией ChiedoCover
Эргономичное кресло Dublin Сетка Черный
14 оценок
16 880
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Эргономичное кресло Dublin Сетка Черный

Артикул: CH-052-341
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1160/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина680 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота1160/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья540 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Вес17.1 кг
  • Материалпластик, ткань
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки650 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки20.30 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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