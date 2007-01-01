Характеристики товара
Описание
- Поясничная поддержка: Способствует поддержанию правильной осанки и уменьшает нагрузку на спину во время сидения.
- Механизм качания: Поворотный, добавляет дополнительную гибкость и удобство в использовании.
- Основание: Крестовина из черного металла, гарантирующая устойчивость и долговечность стула.
- Газ патрон: Без возможности подъема.
- Каркас: Монолитный, обеспечивающий прочность и долговечность.
- Обивка: Экокожа высокого качества в нейтральном сером цвете, которая легка в уходе и добавляет изысканности интерьеру.
- Набивка: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м, обеспечивает комфортное и мягкое сидение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина450 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес8.7 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Обивкаэкокожа
- Каркасметалл
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки550 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки10.20 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет