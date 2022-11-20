Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина570 мм
- Глубина450 мм
- Высота900 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Обивкаэкокожа
- Каркасмонолитный металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Комплект Alex, кресло и оттоманка, бирюзовый
Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, бежевые
Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, коричневый
Комплект Lounge Chair, кресло и оттоманка, черный
Кресло Egg Chair, коричневый
Кресло Egg Chair, коричневый, натуральная кожа
Кресло Egg Chair, красный, натуральная кожа
Кресло Egg Chair, черный, натуральная кожа
Кресло Lobster Chair, тёмный латте
Кресло Lobster Chair, черный
Полукресло Шарри коричневый велюр Amore
Кресло Магнус, Velvet красный/ венге
Кресло Барон, черный
Кресло Ретро, сиденье Velutto 55, спинка Труссарди 37/1, подлокотники Velutto 33, ножки венге
Кресло Lexi, бежевый
Кресло Брайтон
Кресло Эмма, оранжевое
Кресло Рэмо венге, зеленое
Кресло Лора береза венге, бежевое
Кресло обеденное Aurora Экокожа Бежевый