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Настоящее фото товара Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый
9 оценок
22 280
Товар в корзине. Перейти
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Кресло обеденное Freedom Экокожа Серый

Артикул: CH-052-474
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина570 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Freedom, выполненный в сером цвете и обитый экокожей, станет идеальным дополнением к вашему обеденному пространству. Этот стул сочетает в себе современный дизайн, комфорт и функциональность, делая его отличным выбором для любого дома или ресторанаОсновные характеристики:
  • Поясничная поддержка: Способствует поддержанию правильной осанки и уменьшает нагрузку на спину во время сидения.
  • Механизм качания: Поворотный, добавляет дополнительную гибкость и удобство в использовании.
  • Основание: Крестовина из черного металла, гарантирующая устойчивость и долговечность стула.
  • Газ патрон: Без возможности подъема.
  • Каркас: Монолитный, обеспечивающий прочность и долговечность.
Материалы и дизайн:
  • Обивка: Экокожа высокого качества в нейтральном сером цвете, которая легка в уходе и добавляет изысканности интерьеру.
  • Набивка: Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м, обеспечивает комфортное и мягкое сидение.
Кресло Freedom подходит как для домашних обеденных зон и кухонь, так и для коммерческих пространств, таких как рестораны и кафе. Его универсальный дизайн и цвет легко сочетаются с различными стилями интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина570 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья440 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8.7 кг
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Обивкаэкокожа
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки550 мм
  • Высота упаковки590 мм
  • Глубина упаковки600 мм
  • Вес упаковки10.20 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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