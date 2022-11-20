Характеристики товара
Описание
Кресло для руководителя Сенат можно смело считать одним из самых респектабельных на рынке офисной мебели. У данной модели есть отличительная особенность – это подголовник, который принимает удобную форму за счет наполнения натуральным пером, также стоит обратить внимание на крестовину и подлокотники, которые выполнены из полированного алюминия. У кресла синхромеханизм качания (при отклонении спинки назад сиденье также отклоняется в пропорции 1 к 3) мультиблок с фиксацией спинки в нескольких положениях, обивка – натуральная кожа (рабочая поверхность) коричневого цвета высшего качества. Кресло Senate будет великолепным подарком руководителю высшего звена и подчеркнёт его высокий статус!
Общие характеристики
Вес,кг:28.7
Объем,м3:0,28
Количество мест:1
Основные характеристики
- Высота1270 мм
- Ширина700 мм
- Длина700 мм
- Материалкожа
- Цветкоричневый
- Страна изготовленияРоссия