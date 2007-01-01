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Кресло Альбиони, велюр velutto 75, ножки хром

Артикул: CH-074-105
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина890 мм
  • Глубина720 мм
  • Высота670 мм
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр
  • Материал ножекхромированный металл

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