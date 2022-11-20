|от шт
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|4 020 ₽
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|10
|3 090 ₽
|от шт
|50
|2 940 ₽
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Мягкий стул Гаага лучший вариант среди мебели для ресторанов в экологическом стиле. Это качественный стул, изготовленный из дерева и имеющий легкий вес. Благодаря своей универсальности такие модели являются хорошим оснащением мебели для кафе. Интересный дизайн мягких стульев не оставит равнодушным ни одного посетителя. Красный цвет расставит яркие акценты в любом интерьере.
Ширина: 45 см
Высота: 94 см
Глубина: 43 см
Высота сиденья: 46 см
Обивка: ткань
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