Характеристики товара
Описание
Каркас: дерево
Высота: 98 см
Ширина: 58 см
Глубина: 60 см
Высота до сиденья: 45 см
Габариты в миллиметрах
- Высота:980
- Ширина:580
- Длина сидения:600
- Высота до сидения:450
- 980
- 580
- 600
- 450
Каркас: дерево
Высота: 98 см
Ширина: 58 см
Глубина: 60 см
Высота до сиденья: 45 см
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