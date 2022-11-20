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Полукресло Мартин

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Каркас: дерево

Высота: 98 см

Ширина: 58 см

Глубина: 60 см

Высота до сиденья: 45 см

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Габариты в миллиметрах

  • Высота:980
  • Ширина:580
  • Длина сидения:600
  • Высота до сидения:450
  • 980
  • 580
  • 600
  • 450

Популярные варианты обивки

Полукресло Мартин - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Полукресло Мартин - обивка в цвете 0909
Полукресло Мартин - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Полукресло Мартин - обивка в цвете LilacLilac
Полукресло Мартин - обивка в цвете WhiteWhite
Полукресло Мартин - обивка в цвете CreamCream
Полукресло Мартин - обивка в цвете 666666
Полукресло Мартин - обивка в цвете 0404
Полукресло Мартин - обивка в цвете ecruecru
Полукресло Мартин - обивка в цвете chocolatechocolate
Полукресло Мартин - обивка в цвете 1414
Полукресло Мартин - обивка в цвете 88
Полукресло Мартин - обивка в цвете 4141
Полукресло Мартин - обивка в цвете 2626
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