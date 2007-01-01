Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул компьютерный Hertz, произведённого компанией ChiedoCover
Стул компьютерный Hertz
7 оценок
51 890
Стул компьютерный Hertz - фото 1Стул компьютерный Hertz - фото 2Стул компьютерный Hertz - фото 3Стул компьютерный Hertz - фото 4Стул компьютерный Hertz - фото 5

Стул компьютерный Hertz

Артикул: CH-079-996
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина655 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185/1290 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Характеристики товара

Описание

Кресло Hertz — это современное офисное решение, сочетающее стиль, функциональность и инновационные технологии. Спинка и подголовник выполнены из прочной сетки, обеспечивающей вентиляцию, а каркас спинки изготовлен из нейлона и соединён с полированным алюминием для прочности и элегантного внешнего вида. Регулируемый подголовник и поясничная опора с подушкой из полиуретана позволяют настроить кресло под индивидуальные потребности пользователя, обеспечивая комфорт и поддержку позвоночника. Подлокотники 4D с мягкими полиуретановыми накладками регулируются в нескольких направлениях. Синхромеханизм Muti-Tilter с фиксацией угла наклона и сиденьем-слайдером делает кресло удобным для длительной работы. Хромированный газлифт 3 класса КГС, полированная алюминиевая база с пластиковым покрытием и бесшумные нейлоновые ролики диаметром 65 мм обеспечивают долговечность, устойчивость и плавное движение кресла. Максимальная нагрузка — 135 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина655 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота1185/1290 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья365/455 мм
  • Вес25 кг
  • Материал сиденьяткань, сетка
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

