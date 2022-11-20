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Стул Роза, оливковый, ножки - лак

15 оценок

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Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки
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Стул Роза, вельвет голубой, металлические ножки

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый

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LilacLilac
WhiteWhite
CreamCream
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0404
ecruecru
chocolatechocolate
1414
88
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