Товар в корзине. Перейти
Кресло-кровать Алькор - фото 1Кресло-кровать Алькор - фото 2Кресло-кровать Алькор - фото 3Кресло-кровать Алькор - фото 4

Кресло-кровать Алькор

Артикул: CH-050-435
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло-кровать Алькор с подлокотниками
Кресло-кровать Алькор с подлокотниками
Следующий Диван-кровать Алькор, с подлокотниками
Кресло-кровать Алькор с подлокотниками

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1050/1900 мм
  • Ширина800 мм
  • Высота770 мм
  • Материалфанера, ткань, дерево, ЛДСП
  • Цветжелтый, бежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло кровать АуригаНастоящее фото товара Кресло кровать Аурига, произведённого компанией ChiedoCover
25 200
Оптовая цена
10

Кресло кровать Аурига

Кресло кровать УльтраНастоящее фото товара Кресло кровать Ультра, произведённого компанией ChiedoCover
29 700
Оптовая цена
9

Кресло кровать Ультра

Кресло кровать ДуэтНастоящее фото товара Кресло кровать Дуэт, произведённого компанией ChiedoCover
22 900
Оптовая цена
11

Кресло кровать Дуэт

Кресло кровать ЖеневаНастоящее фото товара Кресло кровать Женева, произведённого компанией ChiedoCover
52 600
Оптовая цена
14

Кресло кровать Женева

Кресло кровать Сан-РемоНастоящее фото товара Кресло кровать Сан-Ремо, произведённого компанией ChiedoCover
33 100
Оптовая цена
5

Кресло кровать Сан-Ремо

Кресло кровать КристаллНастоящее фото товара Кресло кровать Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
19 000
Оптовая цена
11

Кресло кровать Кристалл

Кресло кровать МустангНастоящее фото товара Кресло кровать Мустанг, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена
11

Кресло кровать Мустанг

Кресло кровать АвгустНастоящее фото товара Кресло кровать Август, произведённого компанией ChiedoCover
19 200
Оптовая цена
4

Кресло кровать Август

Кресло кровать СтильНастоящее фото товара Кресло кровать Стиль, произведённого компанией ChiedoCover
28 690
Оптовая цена
10

Кресло кровать Стиль

Кресло кровать ФлораНастоящее фото товара Кресло кровать Флора, произведённого компанией ChiedoCover
19 000
Оптовая цена
3

Кресло кровать Флора

С этим товаром покупают
Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
32

Чехол для стола 03

Чехол для стола 05Настоящее фото товара Чехол для стола 05, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
24

Чехол для стола 05

Настоящее фото товара Чехол для стола 17, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
40

Чехол для стола 17

Настоящее фото товара Чехол для стола 20, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
19

Чехол для стола 20

Настоящее фото товара Чехол на скамью, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
27

Чехол на скамью

Чехол для стола 05, белыйНастоящее фото товара Чехол для стола 05, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
25

Чехол для стола 05, белый

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синийНастоящее фото товара Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от2 390
28

Чехол на стол 25, еврофатин с подкладом, синий

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 18 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден