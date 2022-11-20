Характеристики товара
Описание
Уютное мягкое кресло COLORADO, станет любимым местом отдыха для его обладателей. Декоративная строчка на спинке придаст элегантность любому интерьеру . Основание: окрашенный металл черного цвета. Материал обивки: ткань. Особенности: поворотное основание; оригинальное исполнение основания; удобные подлокотники; широкое мягкое сиденье.
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Высота до сиденья430 мм
- Ширина620 мм
- Глубина670 мм
- Глубина сиденья490 мм
- Вес12.7 кг
- Материал сиденьяткань
- Цветсиний
- Размер упаковки68/66/74 см
- Страна изготовленияКитай