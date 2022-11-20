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Кресло COLORADO поворотное темно-синяя ткань

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Характеристики товара

Описание

Уютное мягкое кресло COLORADO, станет любимым местом отдыха для его обладателей. Декоративная строчка на спинке придаст элегантность любому интерьеру . Основание: окрашенный металл черного цвета. Материал обивки: ткань. Особенности: поворотное основание; оригинальное исполнение основания; удобные подлокотники; широкое мягкое сиденье.

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Основные характеристики

  • Высота970 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Ширина620 мм
  • Глубина670 мм
  • Глубина сиденья490 мм
  • Вес12.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиний
  • Размер упаковки68/66/74 см
  • Страна изготовленияКитай

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