Товар в корзине. Перейти
Кресло Pastil - фото 1

Кресло Pastil

Артикул: CH-050-392
13 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Suit
Кресло Suit
Следующий Кресло Manon
Кресло Suit

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Диаметр930 мм

Похожие товары

Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металлНастоящее фото товара Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
19

Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл

Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кантНастоящее фото товара Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
11

Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант

Стул Bali, велюр LoftНастоящее фото товара Стул Bali, велюр Loft, произведённого компанией ChiedoCover
от10 590
30

Стул Bali, велюр Loft

Стул Адамс, черный, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Адамс, черный, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
13

Стул Адамс, черный, велюр серый

Стул Martin темно-синий бархат HLR с прострочкой ножки черныеНастоящее фото товара Стул Martin темно-синий бархат HLR с прострочкой ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от11 8908
12 900 ₽Оптовая цена
6

Стул Martin темно-синий бархат HLR с прострочкой ножки черные

Стул Дабл велюр тёмно-серый с оранжевой вставкойНастоящее фото товара Стул Дабл велюр тёмно-серый с оранжевой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Дабл велюр тёмно-серый с оранжевой вставкой

В наличии 1 шт.
Стул Дабл велюр тёмно-серый со светло-серой вставкойНастоящее фото товара Стул Дабл велюр тёмно-серый со светло-серой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Дабл велюр тёмно-серый со светло-серой вставкой

В наличии 3 шт.
Стул Дабл велюр черный с желтой вставкойНастоящее фото товара Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой

В наличии 14 шт.
Стул Дивора велюр молочный с черной спинкойНастоящее фото товара Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой

Стул Дивора велюр светло-голубой с синей спинкойНастоящее фото товара Стул Дивора велюр светло-голубой с синей спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Дивора велюр светло-голубой с синей спинкой

В наличии 2 шт.
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол для стола 10, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
39

Чехол для стола 10

Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
12

Чехол для стола 11

Настоящее фото товара Чехол на скамью, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
27

Чехол на скамью

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, D80см, H110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39013
1 590 ₽
22

Чехол для стола 05, D80см, H110см

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
30

Чехол для стола 05, желтый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
29

Чехол для стола 01, 1800x800, черный

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевыйНастоящее фото товара Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
39

Чехол для стола 01, 1500х800, бежевый

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
11

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
7

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
12

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена
17

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 19 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
13

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден