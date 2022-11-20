Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Диаметр930 мм
Стул Эйфория без драпировки, велюр горчичный, ножки металл
Стул Роза Диамант, велюр синий, белый кант
Стул Bali, велюр Loft
Стул Адамс, черный, велюр серый
Стул Martin темно-синий бархат HLR с прострочкой ножки черные
Стул Дабл велюр тёмно-серый с оранжевой вставкой
Стул Дабл велюр тёмно-серый со светло-серой вставкой
Стул Дабл велюр черный с желтой вставкой
Стул Дивора велюр молочный с черной спинкой
Стул Дивора велюр светло-голубой с синей спинкой
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден