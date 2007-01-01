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NEW

Кресло Comfort шоколадный

Артикул: CH-078-128
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Charm от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло Оскар от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Глубина890 мм
  • Высота640 мм
  • Цветкоричневый
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Кресло Comfort шоколадный
Кресло Comfort шоколадный
27 590
В корзине

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