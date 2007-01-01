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Кресло CLG-630 LXH-C Grey

Артикул: CH-074-129
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло College CLG-630 LXH-C - наполнено дизайном, который оказался вне времени. Лаконичность и комфорт - вот основные черты этого кресла. Оно является неизменным атрибутом интерьера серьезных компаний и снискало популярность у офисов престижных фирм. Обивка из кожи PU и мягкие секции валики создадут особый комфорт для сидящего.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота90 мм
  • Ширина сиденья470 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкакожа PU

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.19 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Кресло CLG-630 LXH-C Grey
Кресло CLG-630 LXH-C Grey
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