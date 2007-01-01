Характеристики товара
Описание
Кресло College CLG-630 LXH-C - наполнено дизайном, который оказался вне времени. Лаконичность и комфорт - вот основные черты этого кресла. Оно является неизменным атрибутом интерьера серьезных компаний и снискало популярность у офисов престижных фирм. Обивка из кожи PU и мягкие секции валики создадут особый комфорт для сидящего.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина550 мм
- Высота90 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.19 м3
- Изделия стопируютсяНет