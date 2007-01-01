Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Rio T, Экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Rio T, Экокожа бежевая
35 оценок
11 750
Товар в корзине. Перейти
Кресло Rio T, Экокожа бежевая - фото 1

Кресло Rio T, Экокожа бежевая

Артикул: CH-020-875
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1040/1110 мм
  • Высота до сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Rio M, Экокожа черная
Фотография товара Кресло Rio M, Экокожа черная от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Rio T, Экокожа черная
Фотография товара Кресло Rio T, Экокожа черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Обивка: экокожа / ткань
Механизм: Топган
Каркас: монолитный
Крестовина: хром
Ролики: для паркета

Вес: 15,9 кг
Объем: 0,185 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина560 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота1040/1110 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки620 мм
  • Высота упаковки380 мм
  • Глубина упаковки900 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.27 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Кресло Kent TM, экокожа кремовая, произведённого компанией ChiedoCover
от13 370
Оптовая цена

Кресло Kent TM, экокожа кремовая

48
  • черный
  • бежевый
В наличии 85 шт.
Фотография товара Кресло Monaco Wood Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Monaco Wood Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
47 930
Оптовая цена

Кресло Monaco Wood Экокожа Черный

38
В наличии 15 шт.
Фотография товара Диван Диво, 2-х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Диво, 2-х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Диван Диво, 2-х местный

41
Фотография товара Диван Купер, 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Купер, 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от56 690
Оптовая цена

Диван Купер, 2х местный

48
Фотография товара Диван Монарх 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Монарх 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 190
Оптовая цена

Диван Монарх 2х местный

46
Фотография товара Диван Престиж 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Престиж 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от54 890
Оптовая цена

Диван Престиж 2х местный

82
Фотография товара Диван Синди 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Синди 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от43 590
Оптовая цена

Диван Синди 2х местный

68
Фотография товара Диван Статус 2х местный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван Статус 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от55 590
Оптовая цена

Диван Статус 2х местный

53
Фотография товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный, произведённого компанией ChiedoCover
22 280
Оптовая цена

Кресло обеденное Paradise Экокожа Черный

6
  • черный
  • серый
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
от26 870
Оптовая цена

Кресло обеденное Liberty Ткань Бургунди

7
  • серый
  • коричневый
  • зеленый
  • бордовый
В наличии 13 шт.

С этим товаром покупают

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 98022
2 535 ₽

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками

126
Фотография товара Стул Мастерс, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мастерс, горчичный

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Мастерс, морской волны от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, морской волны, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89023
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Мастерс, морской волны

14
В наличии 44 шт.

Другие товары из раздела кожаные кресла

Распродажа
Фотография товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое, произведённого компанией ChiedoCover
от10 79047
19 990 ₽Оптовая цена

Кресло руководителя ТопЧеирс Сити, белое

26
  • серый
  • черный
  • бежевый
  • белый
В наличии 198 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99052
18 390 ₽Оптовая цена

Кресло офисное ТопЧеирс Сити С, коричневое

26
  • черный
  • коричневый
  • серый
В наличии 202 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full M, кожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от32 270
Оптовая цена

Кресло Drift Full M, кожа черная

38
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Кресло Drift Full LB M, экокожа черная, произведённого компанией ChiedoCover
от27 680
Оптовая цена

Кресло Drift Full LB M, экокожа черная

44
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
Настоящее фото товара Кресло Drift M, экокожа серая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 630
Оптовая цена

Кресло Drift M, экокожа серая

43
  • серый
  • черный
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 23 шт.
Настоящее фото товара Кресло Orion AL M, экокожа коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от21 330
Оптовая цена

Кресло Orion AL M, экокожа коричневая

47
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
В наличии 17 шт.
Фотография товара Кресло CLG-630 LXH-C Brown от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло CLG-630 LXH-C Brown, произведённого компанией ChiedoCover
14 290
Оптовая цена

Кресло CLG-630 LXH-C Brown

10
В наличии 4 шт.
Фотография товара Кресло Классио бежевое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Классио бежевое, произведённого компанией ChiedoCover
25 490

Кресло Классио бежевое

6
  • коричневый
  • черный
  • бежевый
Фотография товара Кресло Аполл, черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, черный матовый

10
Фотография товара Кресло Аполл, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Аполл, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
22 590

Кресло Аполл, бежевый

8

Товар в корзине

Кресло Rio T, Экокожа бежевая
Кресло Rio T, Экокожа бежевая
от 11 750
В корзине

С этим товаром покупают

Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками, произведённого компанией ChiedoCover
от1 98022
2 535 ₽

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый арш, с наружними заглушками

126
Фотография товара Стул Мастерс, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул Мастерс, горчичный

5
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Мастерс, морской волны от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, морской волны, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89023
4 990 ₽Оптовая цена

Стул Мастерс, морской волны

14
В наличии 44 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности