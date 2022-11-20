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Диван Триумф 2х местный

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Характеристики товара

Описание

Добротная мебель в классическом стиле, которая создаст атмосферу комфорта и функциональности. Она отлично подойдет для оформления зон отдыха, переговорных комнат, кабинетов руководителя, холлов отелей и гостиниц. Модель состоит из большого набора отдельных элементов (модулей), что позволяет заполнить любое пространство по вашим размерам.

Диваны и кресла дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".

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Основные характеристики

  • Высота860 мм
  • Ширина1460 мм
  • Глубина870 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло с подлокотниками 950х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция с подлокотниками левая/ правая 700х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная секция без подлокотников 550х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло-кровать с подлокотниками 1240х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
2х местный диван с подлокотниками 1460х870х860
 Стоимость уточнить у менеджера
2х местная диванная секция с подлокотниками левая/ правая 1250х870х860
 Стоимость уточнить у менеджера
2х местная диванная секция без подлокотников 1100х870х860
 Стоимость уточнить у менеджера
3х местный диван с подлокотниками 1970х870х860
 Стоимость уточнить у менеджера
3х местная диванная секция с подлокотниками левая/ правая 1750х870х860
 Стоимость уточнить у менеджера
3х местная диванная секция без подлокотников 1600х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Угловой секция большая 1050х1050х860 Стоимость уточнить у менеджера
Угловая секция малая870х870х860 Стоимость уточнить у менеджера
Пуф460х460х420 Стоимость уточнить у менеджера

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