Характеристики товара
Описание
Добротная мебель в классическом стиле, которая создаст атмосферу комфорта и функциональности. Она отлично подойдет для оформления зон отдыха, переговорных комнат, кабинетов руководителя, холлов отелей и гостиниц. Модель состоит из большого набора отдельных элементов (модулей), что позволяет заполнить любое пространство по вашим размерам.
Диваны и кресла дополнительно могут комплектоваться механизмом трансформации "французская раскладушка".
Основные характеристики
- Высота860 мм
- Ширина1460 мм
- Глубина870 мм