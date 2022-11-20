Товар в корзине. Перейти

Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа

8 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло офисное / Лондон / темно серая+светло серая (вставки) экокожа
Кресло офисное / Лондон / темно серая+светло серая (вставки) экокожа
Следующий Кресло офисное / Лорд / черная экокожа / алюминий крестовина
Кресло офисное / Лондон / темно серая+светло серая (вставки) экокожа

Характеристики товара

Описание

Двухцветная отделка высококачественной экокожей. В серии есть два типа директорских кресел, операторское кресло и конференц-кресло на полозьях. Регулируемые по высоте Т-образные подлокотники, крестовина - хромированная сталь. Высокое качество материалов и исполнения. Механизм качания мультиблок, выдерживающий нагрузку до 150 кг, с фиксацией наклона в любом положении.

Общие характеристики
Вес,кг:23.5
Объем,м3:0,207
Количество мест:1

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота1260 мм
  • Ширина600 мм
  • Длина600 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло офисное / Лорд / черная экокожа / алюминий крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Лорд / черная экокожа / алюминий крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
37 090
Оптовая цена
5

Кресло офисное / Лорд / черная экокожа / алюминий крестовина

В наличии 19 шт.
Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозьяНастоящее фото товара Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена
11

Кресло офисное / Лорд CF / черная экокожа / хром полозья

В наличии 5 шт.
Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушкаНастоящее фото товара Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
18 490
Оптовая цена
9

Кресло офисное / Лорри / серая спинка / серая сидушка

Кресло офисное / Магистр / дерево / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Магистр / дерево / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
23 990
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Магистр / дерево / черная экокожа

В наличии 2 шт.
Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая тканьНастоящее фото товара Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая ткань, произведённого компанией ChiedoCover
18 090
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Милан / хром крестовина / черные подлокотники / бежевая ткань

В наличии 14 шт.
Кресло офисное / Министр / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Министр / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 790
Оптовая цена
14

Кресло офисное / Министр / черная экокожа

В наличии 48 шт.
Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
22 090
Оптовая цена
7

Кресло офисное / Мэдисон / (black) серый пластик / черная экокожа

Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
10

Кресло офисное / Парламент / (grey-brown) сталь + хром / серо коричневый экокожа

В наличии 17 шт.
Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа Настоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа , произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
8

Кресло офисное / Парламент / (ivory) сталь + хром / слоновая кость экокожа

В наличии 56 шт.
Диван Осло 2х местныйНастоящее фото товара Диван Осло 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена
15

Диван Осло 2х местный

Другие товары из раздела

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожаНастоящее фото товара Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
24 290
Оптовая цена
11

Кресло офисное / Парламент / (black) сталь + хром / черная экокожа

В наличии 140 шт.
Диван Пан 2х местныйНастоящее фото товара Диван Пан 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от40 790
Оптовая цена
7

Диван Пан 2х местный

Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовинаНастоящее фото товара Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовина, произведённого компанией ChiedoCover
39 890
Оптовая цена
13

Кресло офисное / Патио / белая кожа / алюминиевая крестовина

В наличии 57 шт.
Диван Посейдон 2х местныйНастоящее фото товара Диван Посейдон 2х местный, произведённого компанией ChiedoCover
от42 790
Оптовая цена
10

Диван Посейдон 2х местный

Полукресло Самбука экокожаНастоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99013
11 390 ₽
11

Полукресло Самбука экокожа

Кресло B01Настоящее фото товара Кресло B01, произведённого компанией ChiedoCover
от17 900
6

Кресло B01

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол для стола 04, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
15

Чехол для стола 04

Настоящее фото товара Чехол для стола 09, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
13

Чехол для стола 09

Настоящее фото товара Чехол для стола 15, произведённого компанией ChiedoCover
от2 690
8

Чехол для стола 15

Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
5

Чехол для стола 18

Настоящее фото товара Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
5

Чехол 22 для коктейльного стола, серебряный

Настоящее фото товара Чехол для стола 05, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
8

Чехол для стола 05, желтый

Настоящее фото товара Чехол для стола 01, 1800x800, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
9

Чехол для стола 01, 1800x800, черный