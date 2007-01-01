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Настоящее фото товара Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа
46 оценок
37 090
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Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа - фото 1Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа - фото 2

Кресло офисное / Лондон ЛЮКС / хром / черная экокожа

Артикул: CH-027-983
46 оценок
Основные характеристики
  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1260 мм
  • Материалэкокожа
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Двухцветная отделка высококачественной экокожей. В серии есть два типа директорских кресел, операторское кресло и конференц-кресло на полозьях. Регулируемые по высоте Т-образные подлокотники, крестовина - хромированная сталь. Высокое качество материалов и исполнения. Механизм качания мультиблок, выдерживающий нагрузку до 150 кг, с фиксацией наклона в любом положении.

Общие характеристики
Вес,кг:23.5
Объем,м3:0,207
Количество мест:1

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1260 мм
  • Материалэкокожа
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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