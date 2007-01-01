Характеристики товара
Описание
Двухцветная отделка высококачественной экокожей. В серии есть два типа директорских кресел, операторское кресло и конференц-кресло на полозьях. Регулируемые по высоте Т-образные подлокотники, крестовина - хромированная сталь. Высокое качество материалов и исполнения. Механизм качания мультиблок, выдерживающий нагрузку до 150 кг, с фиксацией наклона в любом положении.
Общие характеристики
Вес,кг:23.5
Объем,м3:0,207
Количество мест:1
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина600 мм
- Ширина600 мм
- Высота1260 мм
- Материалэкокожа
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет