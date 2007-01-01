Характеристики товара
Описание
Кресло College CLG-630 LXH-A Grey - наполнено дизайном, который оказался вне времени. Лаконичность и комфорт - вот основные черты этого кресла. Оно является неизменным атрибутом интерьера серьезных компаний и снискало популярность у офисов престижных фирм. Обивка из кожи PU и мягкие секции валики создадут особый комфорт для сидящего. Регулировки: механизм наклона кресла с фиксацией в любом положении, регулировка высоты. Мягкие ролики для паркета и ламината.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина680 мм
- Высота1100/1180 мм
- Ширина сиденья470 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Высота до сиденья510/590 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки910 мм
- Высота упаковки590 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет