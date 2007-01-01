Характеристики товара
Описание
Кресло College CLG-628 LTU-C Black - это посетителя премиум класса ультрасовременного дизайна. Высококачественная экокожа, подлокотники c накладками, основание кресла выполнено из стальной хромированной трубы диаметром 30 мм и толщиной 2 мм, наполнитель кресла формованный ППУ. Кресло руководителя College CLG-628 LTU-C Black - это кресло для тех, кто неравнодушен к новым веяниям в дизайне офисной мебели.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина600 мм
- Высота1020 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Материал каркасапластик, металл
- Цветчерный
- Обивкакожа PU
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки370 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.19 м3