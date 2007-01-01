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Кресло College CLG-628 LTU-C Black

Артикул: CH-074-126
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло College CLG-628 LTU-C Black - это посетителя премиум класса ультрасовременного дизайна. Высококачественная экокожа, подлокотники c накладками, основание кресла выполнено из стальной хромированной трубы диаметром 30 мм и толщиной 2 мм, наполнитель кресла формованный ППУ. Кресло руководителя College CLG-628 LTU-C Black - это кресло для тех, кто неравнодушен к новым веяниям в дизайне офисной мебели.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1020 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Материал каркасапластик, металл
  • Цветчерный
  • Обивкакожа PU

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки370 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.19 м3

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