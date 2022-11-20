Характеристики товара
Описание
Современная модель эконом-класса с оригинальным и стильным дизайном. Мы рекомендуем её для холлов, зон отдыха и ожидания, переговорных комнат.
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина1200 мм
- Глубина700 мм
Современная модель эконом-класса с оригинальным и стильным дизайном. Мы рекомендуем её для холлов, зон отдыха и ожидания, переговорных комнат.
|Наименование
|Габариты, мм (ДхГхВ)
|Стоимость
|Кресло без подлокотников
|530х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресло с подлокотником лев/прав
|610х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
|Кресельная с подлокотниками
|690х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван без подлокотников
|1040х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотником лев/прав
|1120х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
|2-х местный диван с подлокотниками
|1200х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван без подлокотников
|1550х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотником лев/прав
|1630х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
|3-х местный диван с подлокотниками
|1710х700х920
|Стоимость уточнить у менеджера
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