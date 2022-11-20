Товар в корзине. Перейти
Диван Джоинт, 2-х местный - фото 1Диван Джоинт, 2-х местный - фото 2Диван Джоинт, 2-х местный - фото 3Диван Джоинт, 2-х местный - фото 4Диван Джоинт, 2-х местный - фото 5Диван Джоинт, 2-х местный - фото 6

Диван Джоинт, 2-х местный

11 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван Давос, 2-х местный
Диван Давос, 2-х местный
Следующий Диван Диво, 2-х местный
Диван Давос, 2-х местный

Характеристики товара

Описание

Современная модель эконом-класса с оригинальным и стильным дизайном. Мы рекомендуем её для холлов, зон отдыха и ожидания, переговорных комнат.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина1200 мм
  • Глубина700 мм

Варианты размеров

Наименование Габариты, мм (ДхГхВ) Стоимость
Кресло без подлокотников 530х700х920 Стоимость уточнить у менеджера
Кресло с подлокотником лев/прав 610х700х920 Стоимость уточнить у менеджера
Кресельная с подлокотниками
 690х700х920 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван без подлокотников
 1040х700х920 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотником лев/прав
 1120х700х920 Стоимость уточнить у менеджера
2-х местный диван с подлокотниками
 1200х700х920 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван без подлокотников
 1550х700х920 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотником лев/прав
 1630х700х920 Стоимость уточнить у менеджера
3-х местный диван с подлокотниками
 1710х700х920 Стоимость уточнить у менеджера

Похожие товары

Настоящее фото товара Диван барный Флэш, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
119Хит

Диван барный Флэш

Настоящее фото товара Диван классический, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена
7

Диван классический

Диван АссольНастоящее фото товара Диван Ассоль, произведённого компанией ChiedoCover
от17 90018
21 790 ₽Оптовая цена
12

Диван Ассоль

Настоящее фото товара Диван Simple, произведённого компанией ChiedoCover
от14 590
Оптовая цена
6

Диван Simple

Диван ВинтажНастоящее фото товара Диван Винтаж, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
39Хит

Диван Винтаж

Настоящее фото товара Диван София линейный, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590
11

Диван София линейный

Диван модульный с каретной стяжкойНастоящее фото товара Диван модульный с каретной стяжкой, произведённого компанией ChiedoCover
от14 900
Оптовая цена
6

Диван модульный с каретной стяжкой

Диван БурлескНастоящее фото товара Диван Бурлеск, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена
8

Диван Бурлеск

Настоящее фото товара Диван Монте-Карло, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена
13

Диван Монте-Карло

Настоящее фото товара Диван Люкс с высокой спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
от18 290
Оптовая цена
6

Диван Люкс с высокой спинкой

С этим товаром покупают
Стул Хит 25мм - золото, корона краснаяНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
от1 65028
2 280 ₽
106Хит

Стул Хит 25мм - золото, корона красная

В наличии 150 шт.
Настоящее фото товара Стул обеденный Шанель черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
10

Стул обеденный Шанель черный

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
7

Стул Хит 25мм - серебро, рогожка темно-серая Tempo 9

Настоящее фото товара Стул Престиж Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
15

Стул Престиж Люкс

Стул Lazzoli 1902Настоящее фото товара Стул Lazzoli 1902, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена
8

Стул Lazzoli 1902

Стул Freames черныйНастоящее фото товара Стул Freames черный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99034
5 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Freames черный

Стул William с подлокотниками ромб, бархат синийНастоящее фото товара Стул William с подлокотниками ромб, бархат синий, произведённого компанией ChiedoCover
13 200
Оптовая цена
11

Стул William с подлокотниками ромб, бархат синий

Другие товары из разделаофисная мебель
Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена
14

Кресло игровое VIKING ZOMBIE A3 WH искусственная кожа

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожаНастоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от14 290
Оптовая цена
9

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)Настоящее фото товара Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена
9

Стул VENEZIA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1