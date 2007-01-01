Характеристики товара
Описание
Детское кресло отличается легкостью и компактностью. Большой выбор материалов обивки и цветов. Подходит как для детей, так и для подростков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина450 мм
- Высота810/950 мм
- Ширина сиденья400 мм
- Глубина сиденья350 мм
- Высота до сиденья430/570 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки560 мм
- Глубина упаковки235 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет