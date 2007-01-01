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Настоящее фото товара Кресло Зен Б/П, синий, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Зен Б/П, синий
8 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Зен Б/П, синий

Артикул: CH-088-210
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота810/950 мм
  • Ширина сиденья400 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Детское кресло отличается легкостью и компактностью. Большой выбор материалов обивки и цветов. Подходит как для детей, так и для подростков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота810/950 мм
  • Ширина сиденья400 мм
  • Глубина сиденья350 мм
  • Высота до сиденья430/570 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветсиний
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки540 мм
  • Высота упаковки560 мм
  • Глубина упаковки235 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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