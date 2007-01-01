Характеристики товара
Описание
Кресло с уникальной системой трансформации подлокотников при активации механизма качания 1/3. Дополнительный комфорт в зоне поясницы сделан за счет регулируемого по высоте блока из прозрачного пластика. Изменение наклона и высоты подголовника способствует удобному расположению в кресле.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина580 мм
- Высота1130/1225 мм
- Ширина сиденья510 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья430/500 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветголубой, черный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки630 мм
- Высота упаковки720 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Вес упаковки14.8 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет