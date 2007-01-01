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Настоящее фото товара Кресло Дрифт, черный пластик, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Дрифт, черный пластик, голубой
11 оценок
12 490
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Дрифт, черный пластик, голубой

Артикул: CH-088-402
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1130/1225 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло с уникальной системой трансформации подлокотников при активации механизма качания 1/3. Дополнительный комфорт в зоне поясницы сделан за счет регулируемого по высоте блока из прозрачного пластика. Изменение наклона и высоты подголовника способствует удобному расположению в кресле.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота1130/1225 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья430/500 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки630 мм
  • Высота упаковки720 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки14.8 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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