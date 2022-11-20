Характеристики товара
Описание
Глубина сиденья: 59 см
Ширина сиденья: 61 см
Высота: 82 см
Материал: стекловолокно, ткань
Глубина сиденья: 59 см
Ширина сиденья: 61 см
Высота: 82 см
Материал: стекловолокно, ткань
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