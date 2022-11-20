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Кресло Tulip - фото 1

Кресло Tulip

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Стул Elegance серый, орех
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Стул Elegance серый, орех

Характеристики товара

Описание

Глубина сиденья: 59 см

Ширина сиденья: 61 см

Высота: 82 см

Материал: стекловолокно, ткань

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