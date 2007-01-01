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Настоящее фото товара Кресло Эир В, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Эир В, пластик, черный
9 оценок
10 790
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Эир В, пластик, черный

Артикул: CH-088-296
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина755 мм
  • Высота1075/1175 мм
  • Ширина сиденья520 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло хорошо подойдет для строгого кабинета, конференц-зала. Высокая эргономичная спинка обеспечивает поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а широкое сиденье и подлокотники - комфортную посадку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина755 мм
  • Высота1075/1175 мм
  • Ширина сиденья520 мм
  • Глубина сиденья505 мм
  • Высота до сиденья465/565 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал каркасапластик
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1100 мм
  • Высота упаковки676 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки17.56 кг
  • Объём упаковки0.36 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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