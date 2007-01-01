Характеристики товара
Описание
Кресло хорошо подойдет для строгого кабинета, конференц-зала. Высокая эргономичная спинка обеспечивает поддержку спины на протяжении всего рабочего дня, а широкое сиденье и подлокотники - комфортную посадку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина755 мм
- Высота1075/1175 мм
- Ширина сиденья520 мм
- Глубина сиденья505 мм
- Высота до сиденья465/565 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1100 мм
- Высота упаковки676 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки17.56 кг
- Объём упаковки0.36 м3
- Изделия стопируютсяНет