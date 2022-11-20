Стул Safir, Рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех

12 оценок

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Стул Safir, Рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех

4.6
6 490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина480 мм
  • Глубина530 мм
  • Материал сиденьярогожка

Стул Safir, Рогожка Montreal 57 бирюзовый, старинный орех — выполненные заказы

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