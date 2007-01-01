Современное кресло Кэйт для отдыха и интерьера. Кресло выполнено в современном минималистичном стиле с мягкими округлыми линиями. Низкая посадка, широкое сиденье и аккуратная спинка создают расслабленный силуэт, который отлично смотрится в гостиной, зоне отдыха или стильном коммерческом пространстве.
Обивка из экокожи коричневого цвета выглядит аккуратно и современно, легко очищается и подходит для ежедневного использования. Мягкое сиденье и спинка обеспечивают комфортную посадку, позволяя удобно расположиться для отдыха или общения.
Каркас и ножки выполнены из прочной стали, что гарантирует устойчивость и долговечность конструкции. Кресло выдерживает нагрузку до 120 кг и сохраняет стабильность при использовании. Высота сиденья 42 см и увеличенная глубина создают удобную посадку с легким расслаблением. Отсутствие подлокотников делает модель более универсальной и визуально легкой, а также позволяет легко вписать её в разные зоны интерьера.
Кресло подойдет для гостиной, спальни, зоны ожидания, кафе или офиса. Это стильное и практичное решение для тех, кто ищет баланс между комфортом и современным дизайном.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина720 мм
- Глубина650 мм
- Высота740 мм
- Ширина сиденья620 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота спинки350 мм
- Высота посадочного места 420 мм
- Вес7.8 кг
- Материал каркасасталь
- Материал ножексталь
- Цветкоричневый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки640 мм
- Высота упаковки680 мм
- Глубина упаковки730 мм
- Вес упаковки17.6 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Габариты упаковки для логистики730
- Изделия стопируютсяНет