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Настоящее фото товара Кресло Этно 2, хром, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Этно 2, хром, черный
15 оценок
9 090
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Новинка

Кресло Этно 2, хром, черный

Артикул: CH-088-157
15 оценок
Основные характеристики
  • Ширина635 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло отлично подойдет как для руководителя, так и для персонала. Широкая эргономичная спинка обтянута прочной сеткой, а подголовник - искусственной кожей. Глубокое сиденье и удобные подлокотники сделают ваш день максимально комфортным. Кресло выдерживает нагрузку до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина635 мм
  • Глубина690 мм
  • Высота1140/1240 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья520 мм
  • Высота до сиденья480/580 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасахром
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки910 мм
  • Высота упаковки690 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Вес упаковки14 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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