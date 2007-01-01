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Настоящее фото товара Кресло Хинди, голубой/черный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Хинди, голубой/черный
9 оценок
5 890
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Хинди, голубой/черный

Артикул: CH-088-401
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина535 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота925/1025 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло оператора, в котором совмещены изящность форм и жесткость каркаса, имеет сетчатую спинку и мягкое сиденье. Габариты сиденья и спинки подходят для людей любого роста.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина535 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота925/1025 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья420/520 мм
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материалткань, сетка
  • Материал каркасапластик
  • Цветголубой, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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