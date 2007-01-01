Характеристики товара
Описание
Кресло оператора, в котором совмещены изящность форм и жесткость каркаса, имеет сетчатую спинку и мягкое сиденье. Габариты сиденья и спинки подходят для людей любого роста.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина535 мм
- Глубина550 мм
- Высота925/1025 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья420/520 мм
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материалткань, сетка
- Материал каркасапластик
- Цветголубой, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет